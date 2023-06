Violento scontro tra auto in galleria sulla statale 106: sei feriti

CATANZARO – Violento incidente stradale questo pomeriggio, alle ore 16.35 circa, sulla statale 106 Var/A all’interno della galleria Piscopio direzione Soverato. Tre le vetture coinvolte una Fiat Grande Punto, una Lancia Y ed una Fiat 500L.

Sei le persone rimaste ferite che sono state affidate al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasporto nelle strutture ospedaliere di Catanzaro e Soverato con il supporto dell’elisoccorso.

Intervento dei vigili del fuoco di Catanzaro è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto polizia stradale e carabinieri per gli adempimenti di competenza nonché personale tecnico dell’Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. A coordinare le operazioni di soccorso il CS Francesco Ferragina. Sul posto anche il funzionario dei vigili del fuoco IA Adamo Lamonica ed il Capo Turno Provinciale CRE Antonio Benincasa.