Violento scontro tra auto e bici: gravi le condizioni di un bambino di 11 anni trasportato al Gom

NARDODIPACE (VV) – Un grave incidente si è verificato nella serata di ieri e ha visto coinvolto un bamnbino di 11 anni. Era in sella alla sua bici e ha impattato contro un veicolo, nella centralissima piazza Soul Greco, nei pressi dell’ufficio postale. Secondo quanto si apprende, pare che il bambino sarebbe andato a sbattere contro l’auto che era ferma ad un incrocio, sbalzando dalla dueruote e riportando un trauma cranico.

A prestare i primi soccorsi proprio il conducente del veicolo, un turista romano in vacanza nelle serre vibonesi. Sul posto è interveuta l’ambulanza del 118 di Serra San Bruno, ma viste le gravi condizioni del bambino, è stato richiesta l’attivazione dell’elisoccorso che ha trasportato l’11enne al Gom di Reggio Calabria.