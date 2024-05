Violento scontro sulla A2, camion a fuoco. Autostrada chiusa tra Gerocarne e Mileto

VIBO VALENTIA – Sulla A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, a causa di un incidente, è provvisoriamente chiuso il tratto in direzione Villa San Giovanni, tra gli svincoli di Gerocarne, Soriano e Mileto, in provincia di Vibo Valentia. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un veicolo leggero e un mezzo pesante che nell’impatto ha preso fuoco.

Al momento il traffico veicolare viene deviato all’uscita obbligatoria presso lo svincolo di sant’Onofrio. I veicoli in uscita proseguono lungo la strada statle 18 con rientro in autostrada presso lo Svincolo di Rosarno. Sul posto è presente il personale Anas, il 118, Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.