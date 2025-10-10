HomeCalabria

Violento scontro frontale tra due camion. Un ferito grave, trasferito in elisoccorso al Gom

L’uomo, rimasto incastrato tra le lamiere del suo mezzo, è stato soccorso dai Vigili del Fuoco e trasportato in elisoccorso al GOM in gravi condizioni

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

ROSARNO (RC) – Paura questa mattina nelle campagne di Rosarno, in contrada Serricella, dove si è verificato un violento scontro frontale tra due camion. L’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ha provocato il ferimento grave di uno dei due conducenti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo e avrebbe riportato serie lesioni agli arti inferiori. Le operazioni di soccorso si sono protratte a lungo: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Palmi e Polistena, che hanno lavorato per liberare il ferito e mettere in sicurezza l’area.

Trasferimento d’urgenza in elisoccorso

Data la gravità delle ferite, i sanitari del 118 di Polistena hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato nel cortile della Scuola Media di Rosarno. Dopo le prime cure sul posto, il conducente è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Reggio Calabria, dove è stato preso in carico dal personale medico.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. La circolazione nella zona di contrada Serricella ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi pesanti coinvolti.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Cosenza, Amaco lancia il nuovo orario: collegamenti diretti Stazione–Autostazione

Area Urbana
COSENZA - Amaco, il servizio di trasporto pubblico locale di Cosenza, avvisa l'utenza che "a decorrere da Lunedì 13 ottobre 2025 questa Azienda adotterà...
San Giovanni in Fiore esami gratuiti

San Giovanni in Fiore in campo per la prevenzione al seno: visite ed esami...

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Il mese di ottobre in Italia si tinge di rosa, il colore simbolo della prevenzione ed in particolare...
Scuola classe

Concorso PNRR 3 scuola: 58.135 posti infanzia, primaria, secondaria anche in Calabria | Bando,...

Calabria
COSENZA - Pubblicato l'atteso bando per il Concorso PNRR 3 scuola, la terza e ultima procedura prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza...
Cardiochirurgia Calabria

Cardiochirurgia, in Calabria una tecnica innovativa e d’avanguardia: al via un programma unico nel...

Calabria
CATANZARO - La minicircolazione extracorporea (MECC) durante un intervento cardiochirurgico arriva come tecnica innovativa e d'avanguardia al Dulbecco di Catanzaro. Un passo in avanti...
cinema senza confini frammenti di mare

Cinema Senza Confini: Marcello Arnone e Stéphane Ferrara protagonisti di “Frammenti di Mare”

Calabria
COSENZA - Con Frammenti di mare, il regista Carlo Marcucci – già candidato ai Golden Globe per il documentario Chernobyl 20 anni dopo –...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37633Area Urbana22718Provincia19994Italia8067Sport3896Tirreno2992Università1487
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Scuola classe
Calabria

Concorso PNRR 3 scuola: 58.135 posti infanzia, primaria, secondaria anche in...

COSENZA - Pubblicato l'atteso bando per il Concorso PNRR 3 scuola, la terza e ultima procedura prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza...
San Lucido Assunzioni Comune
Tirreno

San Lucido, via alle nuove assunzioni in Comune: 12 posti entro...

SAN LUCIDO (CS) - Buone notizie dal Comune di San Lucido e per chi aspira a lavorare nella pubblica amministrazione grazie a nuove assunzioni...
Incendio campetto villaggio Europa
Area Urbana

Rende, incendio alla struttura sportiva di Villaggio Europa. «Attacco al bene...

RENDE - Un incendio ha colpito nella tarda serata di ieri sera la struttura dell'impianto sportivo di Villaggio Europa a Rende. Le fiamme hanno...
Parco lettura bici divertimento
Attualità

Come aggiungere un tocco di divertimento alla tua giornata

COSENZA - La vita può facilmente diventare monotona, soprattutto quando la giornata, tra le routine quotidiane, iniziana a sembrare prevedibile e noiosa. Tra lavoro,...
Francesco De Cicco
Area Urbana

Cosenza ‘affoga’ nella sete. De Cicco «disastro totale, quartieri al collasso....

COSENZA - «Il servizio idrico non solo non è migliorato, ma addirittura peggiora settimana dopo settimana». Parole chiare quelle del neo consigliere regionale Francesco...
Rende chiesa Rosario dipinto
Area Urbana

Rende: trafugata 47 anni fa, la ‘Madonna del Rosario’ torna a...

RENDE - Era in mano a dei privati, a Napoli, ed è stato pignorato dalla magistratura, il dipinto della "Madonna del Rosario con Gesù...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA