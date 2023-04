Violento scontro frontale sulla Statale 106 jonica. Tre persone ferite

STRONGOLI (KR) – Un violento incidente stradale si è verificato, nel pomeriggio di oggi, lungo la Statale 106 jonica nel comune di Strongoli nel Crotonese. Per cause in corso di accertamento due auto, un’Audi Station Wagon con a bordo un 42enne, e una Opel Mokka sulla quale viaggiavano due persone di 38 e 36 anni, si sono scontrate frontalmente. Una delle auto è finita di traverso contro il guard rail e tutti gli occupanti sono rimasti feriti.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, forze dell’ordine e vigili del fuoco che hanno estratto le persone dalle lamiere e consegnate ai sanitari per il successivo trasporto in ospedale. Per consentire i soccorsi e la rimozione dei veicoli la Statale è rimasta bloccata in entrambe le direzioni al KM 261,000.