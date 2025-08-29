Violento schianto tra due auto: quattro feriti, tre intrappolati tra le lamiere

- Advertisement -

CATANZARO – Questa mattina si è verificato un incidente stradale lungo Viale Emilia, nella zona sud-est di Catanzaro, che ha visto coinvolte due autovetture, una Fiat Punto e una Fiat Panda.

Il bilancio è di quattro persone ferite, di cui tre rimaste incastrate all’interno dei veicoli. Il personale dei Vigili del Fuoco è prontamente intervenuto provvedendo all’estrazione dei feriti e alla loro consegna agli operatori sanitari del 118 per le prime cure e il successivo trasferimento in ospedale-

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso inoltre alla messa in sicurezza delle vetture e dell’area interessata. Per consentire le operazioni di soccorso, la carreggiata è stata parzialmente chiusa al traffico, che ha subito rallentamenti per alcune ore. La Polizia Municipale ha predisposto deviazioni temporanee per agevolare la circolazione.