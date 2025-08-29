HomeCalabria

Violento schianto tra due auto: quattro feriti, tre intrappolati tra le lamiere

Questa mattina si è verificato un incidente stradale lungo Viale Emilia, nella zona sud-est di Catanzaro. Sul posto vigili del fuoco e 118 per il trasporto in ospedale

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

CATANZARO – Questa mattina si è verificato un incidente stradale lungo Viale Emilia, nella zona sud-est di Catanzaro, che ha visto coinvolte due autovetture, una Fiat Punto e una Fiat Panda.

Il bilancio è di quattro persone ferite, di cui tre rimaste incastrate all’interno dei veicoli. Il personale dei Vigili del Fuoco è prontamente intervenuto provvedendo all’estrazione dei feriti e alla loro consegna agli operatori sanitari del 118 per le prime cure e il successivo trasferimento in ospedale-

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso inoltre alla messa in sicurezza delle vetture e dell’area interessata. Per consentire le operazioni di soccorso, la carreggiata è stata parzialmente chiusa al traffico, che ha subito rallentamenti per alcune ore. La Polizia Municipale ha predisposto deviazioni temporanee per agevolare la circolazione.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Corruzione e maltrattamento animale alla Magna Grecia: rinvio a giudizio per i medici

Calabria
CATANZARO - A seguito della denuncia presentata da LEAL e da varie associazioni la Procura di Catanzaro ha disposto il rinvio a giudizio di...

Curve chiuse, prezzi esagerati, tifosi in protesta. E il Cosenza invita Caruso, la Succurro...

Sport
COSENZA - Succede anche questo ed ha tutta l'idea di essere un muro contro muro con i tifosi. In un momento di caos e...
Aggressione Autostazione Cosenza

Tensione all’autostazione di Cosenza: litigio finisce in una violenta aggressione. Un ferito e un...

Area Urbana
COSENZA - Momenti di forte tensione questo pomeriggio all'autostazione di Cosenza dove, un litigio tra due persone, è degenerato in una violenta aggressione ai...
Casino vincita

Bonus dei casinò in Italia: novità e consigli

Attualità
COSENZA - Negli ultimi anni, i bonus dei casinò online in Italia non sono più quelli di una volta. Le nuove normative hanno cambiato...

Sala giochi e scommesse chiusa dal Comune, il Tar la riapre: «Malavitosi solo in...

Calabria
VIBO VALENTIA - Una sala giochi e scommesse di Vibo Valentia era stata chiusa dal Comune che ne aveva disposto la revoca della Scia...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37145Area Urbana22300Provincia19809Italia8009Sport3855Tirreno2920Università1453
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Calabria

Corruzione e maltrattamento animale alla Magna Grecia: rinvio a giudizio per...

CATANZARO - A seguito della denuncia presentata da LEAL e da varie associazioni la Procura di Catanzaro ha disposto il rinvio a giudizio di...
Area Urbana

La Camera di Commercio di Cosenza sostiene ristoratori e imprese locali...

COSENZA – La Camera di Commercio di Cosenza ha promosso un nuovo bando rivolto agli operatori della ristorazione, delle strutture ricettive con servizio di...
ambulanza 118
Provincia

Incidente in moto sull’A2, un ferito: traffico in tilt tra Frascineto...

COSENZA - Incidente stradale autonomo questo pomeriggio sull'A2 Autostrada del Mediterraneo  tra Frascineto e Campotenese, in direzione Salerno. Un motociclista, per cause in corso...
Anas-soccorso-statale-534
Ionio

Guasto sulla statale 534, Anas in soccorso di una 95enne e...

CASSANO ALLO IONIO (CS) - Questa mattina, la squadra Anas del Centro di Manutenzione di Cosenza è intervenuta a seguito di una segnalazione ricevuta...
Ionio

«Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Trebisacce pronto ma mai attivato:...

TREBISACCE (CS) - «Da anni il territorio dell'alto Ionio cosentino attende il rafforzamento del presidio dei Vigili del Fuoco di Trebisacce. – dichiara il...
Comune-Rogliano_vertenza-lavoratori
Provincia

Rogliano, svolta per i lavoratori della raccolta rifiuti: accordo siglato, si...

ROGLIANO (CS) - Si è conclusa positivamente la vertenza dei lavoratori del servizio di raccolta rifiuti del comune di Rogliano, operanti con la società...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA