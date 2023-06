Violento schianto con un mezzo pesante sulla A1: gravi tre operai calabresi

ROMA – È drammatico il bilancio di un incidente stradale sulla A1 nel territorio di Cassino. Tre operai di Crotone che viaggiavano su un’auto diretti a Roma, sono rimasti gravemente feriti. La loro auto, per cause ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale, si e’ schiantata contro un mezzo pesante.

Sul posto i vigili del fuoco hanno estratto i tre feriti dalle lamiere affidandoli alle cure degli operatori del 118. Due di loro sono stati trasportati presso l’ospedale locale mentre il terzo è stato elitrasportato all’ospedale San Camillo a Roma.Le condizioni dei feriti sarebbero gravi.

La Polizia stradale e l’Anas hanno provveduto a chiudere il tratto autostradale per permettere le operazioni di soccorso in sicurezza. Si indaga per capire la dinamica dell’incidente