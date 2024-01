Violento incidente tra un furgone e un’auto, con a bordo madre e figlia

SAN COSTANTINO CALABRO (VV) – L’incidente si è verificato questa mattina in contrada Nao, a San Costantino Calabro, centro della provincia di Vibo. Lo scontro ha visto coinvolte un’auto, sulla quale viaggiava una donna di 50 anni e la sua bambina, ed un furgone. La donna avrebbe riportato un trauma alla spalla e alla testa ma non sarebbe in gravi condizioni, mentre la figlia è rimasta illesa. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’impatto e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme sprigionatesi dalla vettura dopo l’impatto.

