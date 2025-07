Violento incidente tra due auto, entrambe finiscono fuori strada. Ferita una donna

- Advertisement -

LAMEZIA TERME – I Vigili del Fuoco sono intervenuti per un incidente stradale che si è verificato in serata in via Alida Nucifero a Lamezia Terme, in località Marinella. Due le autovetture coinvolnte nell’impatto: una Jeep e una Renault Captur entrambe finite fuori strada.

La conducente della Renault ha riportato ferite ed è stata prontamente assistita dal personale sanitario del 118, che ha provveduto al trasferimento in una struttura ospedaliera per accertamenti e cure del caso. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente e dei veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza per gli adempimenti di competenza.