LAMEZIA TERME – Un incidente stradale si è verificato a Lamezia Terme, in via Salvatore Raffaele incrocio via Murat. Due le vetture coinvolte, una Volkswagen golf ed una Fiat Punto. Feriti i due conducenti. Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre congiuntamente al personale sanitario del Suem118 uno dei feriti rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo. Ambedue i malcapitati trasportati in ospedale. Sul posto anche la polizia locale per gli adempimenti di competenza.

