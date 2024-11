Violento incidente sulla Statale 280, un’auto si ribalta. Quattro feriti, anche due bambini

CATANZARO – Un incidente stradale si è verificato ieri sulla Strada Statale 280, in direzione Catanzaro, tra gli svincoli di Settingiano e Martelletto. Due le vetture coinvolte una Fiat Panda ed una Volkswagen Golf. La Panda a seguito dell’impatto si è ribaltata sulla sede stradale. Illesi i passeggeri della Golf, mentre sono stati affidati al personale sanitario del 118 e portati in ospedale i quattro occupanti (due adulti e due bambini) della Fiat Panda. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il sito e le vetture.

Sul posto polizia stradale per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro.