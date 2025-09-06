Violento incidente sulla Statale 106: una delle auto si ribalta, due feriti

- Advertisement -

SQUILLACE (CZ) – Un incidente stradale si è verificato stamattina tra una Suzuki Vitara e una Ford Kuga sulla Statale 106 Jonica nel comune di Squillace. A seguito dell’impatto, particolarmente violento, la Ford si è ribaltata sulla carreggiata, ed il conducente è rimasto ferito.

Sul posto è prontamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, impegnata nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza del sito. Il conducente della Kuga, rimasto ferito, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato presso in ospedale. La persona alla guida della Suzuki ha invece ricevuto assistenza medica sul posto, senza necessità di ricovero immediato. L’incidente ha causato rallentamenti alla viabilità.