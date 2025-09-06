HomeCalabria

Violento incidente sulla Statale 106: una delle auto si ribalta, due feriti

Lo scontro tra una Suzuki Vitara e una Ford Kuga. Vigili del Fuoco sul posto. Traffico rallentato e feriti affidati ai sanitari del 118

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

SQUILLACE (CZ) – Un incidente stradale si è verificato stamattina tra una Suzuki Vitara e una Ford Kuga sulla Statale 106 Jonica nel comune di Squillace. A seguito dell’impatto, particolarmente violento, la Ford si è ribaltata sulla carreggiata, ed il conducente è rimasto ferito.

Sul posto è prontamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, impegnata nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza del sito. Il conducente della Kuga, rimasto ferito, è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118 e trasportato presso in ospedale. La persona alla guida della Suzuki ha invece ricevuto assistenza medica sul posto, senza necessità di ricovero immediato. L’incidente ha causato rallentamenti alla viabilità.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Cosenza, armi clandestine e 50 chilogrammi di esplosivi scoperti in due garage: un arresto

Area Urbana
COSENZA - Deteneva armi clandestine, munizioni e circa 50 chilogrammi di artifizi pirotecnici altamente pericolosi: un uomo è stato arrestato in flagranza di reato...

Spezzano della Sila: alla Festa della Musica, si esibisce il giovane spezzanese Pietro Rizzo

Provincia
SPEZZANO DELLA SILA – E’ in corso di svolgimento nel comune presilano la 28ma edizione della Festa della Musica, promossa dall’associazione “Gli Amici della...

Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Roberto Occhiuto per la circoscrizione Nord

Calabria
CATANZARO - Sono 8 le liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in programma il 5 e 6 ottobre prossimi: Forza Italia,...

Elezioni regionali, i candidati a sostegno di Francesco Toscano per la circoscrizione Nord

Calabria
CATANZARO - Una sola lista per il candidato alle prossime regionali del 5 e 6 ottobre Francesco Toscano: Democrazia sovrana e popolare. Marco Rizzo...
Pasquale-Tridico

Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Pasquale Tridico per la circoscrizione Nord

Calabria
CATANZARO - È stata depositata nella Corte d'Appello di Catanzaro la candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione Calabria. L'ex presidente dell'Inps é...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37241Area Urbana22365Provincia19850Italia8023Sport3862Tirreno2931Università1457
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Area Urbana

Cosenza, armi clandestine e 50 chilogrammi di esplosivi scoperti in due...

COSENZA - Deteneva armi clandestine, munizioni e circa 50 chilogrammi di artifizi pirotecnici altamente pericolosi: un uomo è stato arrestato in flagranza di reato...
Calabria

Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Roberto Occhiuto per...

CATANZARO - Sono 8 le liste a sostegno di Roberto Occhiuto alle elezioni regionali in programma il 5 e 6 ottobre prossimi: Forza Italia,...
Calabria

Elezioni regionali, i candidati a sostegno di Francesco Toscano per la...

CATANZARO - Una sola lista per il candidato alle prossime regionali del 5 e 6 ottobre Francesco Toscano: Democrazia sovrana e popolare. Marco Rizzo...
Pasquale-Tridico
Calabria

Elezioni regionali, tutti i candidati a sostegno di Pasquale Tridico per...

CATANZARO - È stata depositata nella Corte d'Appello di Catanzaro la candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione Calabria. L'ex presidente dell'Inps é...
Calabria

Chiusi un parrucchiere, un centro estetico e un’officina: sanzioni e sequestri...

VIBO VALENTIA - Tre attività chiuse a Vibo Valentia per gravi irregolarità dagli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Amministrativa...
Katya Gentile
Area Urbana

Elezioni Regionali: Katya Gentile capolista della Lega a Cosenza. Tutti i...

COSENZA - E' stata depositata la lista della Lega nella circoscrizione elettorale Nord per la provincia di Cosenza a supporto di Roberto Occhiuto presidente....
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA