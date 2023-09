Violento incidente sulla 106, perde il controllo e si schianta su un’auto parcheggiata

BOTRICELLO (CZ) – I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle ore 01.15 circa sulla Strada Statale 106 nel comune di Botricello, nel catanzarese, per un incidente stradale che ha coinvolto due vetture. In particolare una Hyundai i20 che, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo andando ad impattare contro una Opel Insigna parcheggiata bordo strada.

Il conducente, un uomo di 44 anni, cosciente, accusava dolori agli arti inferiori ed è stato affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e poi trasferito in ospedale. Nel sinistro è stato danneggiato anche un palo della illuminazione pubblica. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il sito, le vetture e il palo della illuminazione pubblica che presentava la plafoniera divelta sulla sede stradale. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.