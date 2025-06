Violento incidente stradale tra un’auto e una moto, centauro gravemente ferito

- Advertisement -

CATANZARO – Un violento incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi a Catanzaro, in via dei Conti Falluc, nella zona sud della città. L’intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi intorno alle 18:20. Il sinistro ha visto coinvolti due veicoli: un’auto, una Fiat Punto e una moto BMW di grossa cilindrata.

Il conducente della moto è rimasto gravemente ferito ed è stato affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso e poi trasferito in ospedale. I Vigili del Fuoco hanno messa in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti, evitando ulteriori pericoli dovuti alla fuoriuscita di carburante provocata dall’impatto. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza.