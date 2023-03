Violento incidente stradale tra due auto, tre persone ferite

CROTONE – L’incidente si è verificato questa mattina intorno alle 10 sulla Strada Consortile (zona ex Pertusola Sud) a Crotone. Due le vetture coinvolte una Citroën C3 ed una Fiat 500L. A bordo della prima la sola conducente che è stata estratta dall’abitacolo Squadra dei dai vigili del fuoco e affidata al personale sanitario del 118 per poi essere trasportata in ospedale.

Nella Fiat 500L invece, i due occupanti, madre e figlio, sono stati trasportati in ospedale per ulteriori controlli. I vigili del fuoco hanno lavorato per la messa in sicurezza del sito e delle vetture. Sul posto anche i carabinieri e la polizia locale per gli accertamenti di competenza. La strada Consortile è stata chiusa al transito fino al termine delle operazioni di soccorso.