Violento incidente stradale sulla 106: tre feriti tra cui madre e figlia

CUTRO (KR) – L’incidente si è verificato ieri sera sulla Statale 106 in località Steccato di Cutro, all’altezza del viadotto Fiume Tacina. Due le automobili coinvolte, una Volkswagen Golf ed una Fiat 500X. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco il conducente della Golf rimasto bloccato tra le lamiere è stato tratto in salvo e affidato al personale sanitario del 118 per le cure del caso. Poi è stato trasferito in ospedale.

A bordo della Fiat 500X viaggiavano mamma e figlia che sono state affidate alle cure dei sanitari del 118. Sul posto Carabinieri e Guardia di Finanza per gli adempimenti di competenza. La SS106 è stata temporaneamente chiusa al transito in entrambi i sensi di marcia.