Violento incidente stradale, due feriti trasportati in ospedale in eliambulanza

CARFIZZI (KR) – Un incidente stradale ha visto coinvolte due autovetture sulla Strada Provinciale nel comune di Carfizzi, nel Crotonese. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili fuoco che ha provveduto ad estrarre una persona ferita, rimasta incastrata all’interno del veicolo. In totale sono due le persone ferite in modo grave che sono state affidate al personale sanitario del 118 per le cure del caso.

Entrambi sono stati trasferiti in elisoccorso in ospedale. Il tratto della Provinciale interessato dal sinistro è stato chiuso al transito in entrambi i sensi di marcia, sino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto anche i carabinieri cha hanno avviato gli accertamenti per stabilire la dinamica del sinistro.