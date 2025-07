Violento incidente stradale: auto si ribalta, soccorso e trasportato in ospedale

- Advertisement -

CATANZARO – Incidente questa mattina a Catanzaro, in via Vincenzo Aloi. Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta per aiutare il conducente della sola autovettura coinvolta, una Volkswagen T-Roc, che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo ribaltandosi sulla sede stradale.

Fortunatamente il conducente, ha riportato ferite lievi ed è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del 118, che ha provveduto a fornire le cure del caso e poi a trasferirlo in ospedale per accertamenti. L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato finalizzato alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell’area circostante. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, per gli adempimenti di competenza e i rilievi del caso.