SQUILLACE (CZ) – Una persona è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale che si è verificato sulla Ss 106 nei pressi di Squillace Lido.

L’impatto tra un fuoristrada è una moto. Ad avere la peggio il centauro per cui è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso e il successivo trasporto in ospedale. Al momento ricoverato in prognosi riservata. Sul posto anche i carabinieri che sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.