Violento incidente frontale sulla Statale 106: tre feriti, uno in gravi condizioni

BOVALINO (RC) – È di tre persone ferite, di cui una in condizioni gravissime, il bilancio di un violento incidente stradale avvenuto ieri sulla Strada Statale 106, alla periferia di Bovalino, nel Reggino. Coinvolti due veicoli, una Fiat Panda e una Volkswagen Tiguan, che si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio gli occupanti della Fiat Panda, due giovani originari di San Luca di 24 e 37 anni.

Il più giovane è rimasto incastrato tra le lamiere del veicolo, ed è stato estratto dai Vigili del Fuoco. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie: trasportato d’urgenza all’ospedale di Locri, è stato poi trasferito in elisoccorso al Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Ferite meno gravi per il conducente della Panda, e per il 41enne alla guida della Volkswagen Tiguan.