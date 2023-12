ANGITOLA (VV) – Grave incidente ad Angitola, nel vibonese. Per cause in corso di accertamento, nell scontro tra un’auto e un furgone, è rimasto ferito gravemente un ragazzo di Stefanoconi, alla guida della Fiat Panda, che ha riportato diversi traumi sul corpo. Sul posto i sanitari del 118 per prestare le prime cure sanitarie e l’elisoccorso, arrivato da Lamezia. Presenti anche i carabinieri e vigili del fuoco per i rilievi del caso.

