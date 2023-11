Violenta una ragazza e filma il rapporto sessuale, fissata udienza per giudizio immediato

CROTONE – Resta in carcere P.M. 22 anni, accusato di violenza sessuale ai danni di una coetanea (difesa dall’avvocato Chiara Penna del foro di Cosenza), e avvenuta ad agosto del 2022. All’esito dell’escussione della persona offesa in incidente probatorio, è stata fissata l’udienza con giudizio immediato, per il 9 gennaio 2024. Per il giovane, l’avvocato difensore Provino Mele, del foro di Castrovillari, aveva chiesto una misura meno afflittiva.

La vittima sarebbe stata costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà. I due, si sarebbero conosciuti in un locale, dove il 22enne avrebbe offerto un passaggio alla 21enne, promettendole di accompagnarla dalle amiche. «Raggiunto un luogo isolato con gesti repentini, tali da impedire alla persona offesa di sottrarsi, con efferata violenza, costringeva la ragazza a subire atti sessuali».

Alla richiesta di un bacio avanzata dal 22enne, la giovane avrebbe risposto di no e così, il 21enne avrebbe iniziato a toccarla, costringendola a praticargli del sesso orale. Secondo l’accusa inoltre, il ragazzo l’avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale riprendendo persino la scena con il suo telefono cellulare. Il tutto senza il consenso della vittima.