Violenta una ragazza dopo averle offerto un passaggio, condannato a 5 anni di reclusione

CROTONE – E’ stato condannato, in primo grado e con rito abbreviato, a 5 anni di reclusione il giovane, M.P. di 23 anni, finito a processo con l’accusa di aver abusato sessualmente di una ragazza all’uscita di una discoteca. I fatti risalgono al mese di agosto del 2022. La vittima – difesa dall’avvocato Chiara Penna del foro di Cosenza – aveva chiesto al giovane un passaggio in auto per tornare a casa, ma lui l’aveva portata da tutt’altra parte e dopo averla violentata l’aveva lasciata per strada.

La ragazza sotto shock, avrebbe poi incontrato degli amici e con loro, raggiunto la caserma per sporgere denuncia. Il ragazzo era finito in manette ad un anno di distanza dai fatti, a seguito di mirate indagini. Ieri il Tribunale di Crotone lo ha condannato a 5 anni e al pagamento di 10mila euro di provvisionale, 1.600 di spese legali, nonché all’interdizione dai pubblici uffici. Il pm Alessandro Rho aveva chiesto 4 anni e 8 mesi.