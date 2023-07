Violenta una ragazza che gli aveva chiesto un passaggio in auto: arrestato 20enne

CIRO’ MARINA (KR) – Violenta una ragazza che gli aveva chiesto un passaggio in auto. Scatta un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, da parte di carabinieri di Cirò Marina, per un ventenne accusato di ‘violenza sessuale, lesioni personali e violenza privata”.

Dalle risultanze investigative, coordinate Procura della Repubblica di Crotone ed effettuate dai carabinieri, è emerso che il giovane avrebbe violentato la ragazza al termine di una serata della movida dello scorso fine agosto. La donna avrebbe chiesto ad un ventenne un passaggio in auto per tornare a casa, quando sarebbe stata abusata sessualmente all’interno dell’autovettura del giovane e lasciata successivamente nelle vie del centro di Cirò. Lì la ragazza avrebbe incontrato degli amici che vedendola scossa, l’avrebbe aiutata a raggiungere la caserma per sporgere denuncia.

I militari, nella circostanza, hanno richiesto immediatamente l’intervento dei sanitari del 118 che hanno visitato subito la giovane. Le indagini, nei mesi a seguire, hanno consentito di ricostruire la vicenda permettendo di individuare e arrestare il giovane trasferendolo nel carcere di Crotone