Violenta rissa tra due gruppi di giovani in un locale, tre feriti: i provvedimenti del Questore

Tre giovani hanno riportato ferite, una delle quali con una prognosi di 15 giorni. Emessi 8 fogli di via, 6 divieti di accesso ai locali pubblici e 14 Daspo “fuori contesto”

TROPEA (VV) – Una violenta rissa tra due gruppi di giovani, avvenuta nella notte del 25 agosto in un noto locale del lungomare di Tropea (Vv), ha portato all’emissione di diverse misure di prevenzione da parte del Questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti. Durante la lite, tre giovani hanno riportato ferite, una delle quali con una prognosi di 15 giorni. I Carabinieri di Tropea sono intervenuti prontamente, identificando e denunciando all’Autorità Giudiziaria 14 persone per rissa aggravata.

A seguito dell’episodio, e dopo gli approfondimenti della Divisione Anticrimine, sono stati emessi 8 fogli di via obbligatori dal Comune di Tropea, 6 Daspo Urbani “Willy” per residenti coinvolti – che vietano l’accesso ai locali della movida cittadina – e 14 Daspo “fuori contesto”, che impediscono la partecipazione a manifestazioni sportive. Si tratta di provvedimenti tesi a garantire la sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile, prevenendo il ripetersi di simili episodi violenti.

