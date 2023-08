Violenta rissa davanti ad un locale, emessi sette Daspo ‘Willy’

VIBO VALENTIA – Due anni di Daspo ‘Willy’ per 7 persone, decisi dal questore di Vibo Valentia Cristiano Tatarelli nei confronti di altrettanti soggetti coinvolti in una rissa avvenuta nella primavera scorsa, all’esterno di un locale del centro della città. Quando i poliziotti intervennero dopo aver ricevuto segnalazione della rissa, non avevano trovato nessuna della persone che si erano affrontate in modo violento.

Avviate le indagini, la Squadra mobile ha ricostruito la dinamica dei fatti che sarebbero scaturiti da un futile diverbio avvenuto durante la serata in un bar. Ad affrontarsi erano stati due gruppi contrapposti che poi si erano picchiati selvaggiamente per strada. I destinatari dei provvedimenti dovranno osservare il divieto di avvicinarsi nelle zone della movida di Vibo Valentia tutti i venerdì, sabato o domenica e in qualunque giorno festivo o in occasione di manifestazioni pubbliche. Per alcuni di loro è stato inoltre richiesto, e poi convalidato dal gip del Tribunale di Vibo, l’obbligo di presentazione tra le ore 19 e le ore 20 di venerdì, sabato e domenica di ogni settimana per tutta la durata del provvedimento.