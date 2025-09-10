arresti forza nuova cz
Calabria

Violenta aggressione ad un cittadino straniero, arrestati i vertici calabresi di Forza Nuova

Tre esponenti di spicco del movimento di estrema destra ai domiciliari: avrebbero picchiato un cittadino straniero e lo avrebbero inseguito con una mazza in metallo. La Polizia ha ricostruito i fatti di marzo

HomeCalabria
S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti

CATANZARO – La Polizia di Stato ha arrestato alle prime ore di oggi, tre esponenti di spicco del movimento di estrema destra Forza Nuova, rispettivamente referenti regionale, provinciale e cittadino per la Calabria e Catanzaro. I tre sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della locale Procura. I soggetti sono gravemente indiziati di propaganda, violenza e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

I fatti

Risalgono al marzo 2025, quando – secondo quanto ricostruito dagli investigatori – i tre avrebbero compiuto una brutale aggressione ai danni di un cittadino straniero, colpevole solo di essersi trovato a passare casualmente in una delle zone più frequentate della movida giovanile catanzarese, proprio mentre i militanti stavano affiggendo uno striscione con la scritta: “Maranza a Catanzaro su caci ‘nta panza”.

La vittima sarebbe stata colpita più volte con calci e pugni, accompagnati da insulti a sfondo razzista, in particolare con l’uso del termine “maranza”. L’uomo avrebbe poi cercato di fuggire per le vie del centro, ma sarebbe stato inseguito dai tre aggressori a bordo di un’autovettura. Durante la folle corsa, avrebbero continuato a minacciarlo brandendo una mazza in metallo. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e dalla Digos, hanno consentito – nella fase ancora preliminare – di ricostruire le principali fasi dell’aggressione e individuare i presunti autori. Durante le perquisizioni, è stata rinvenuta anche la mazza utilizzata nel corso dell’inseguimento.

 

- Pubblicità Sky-

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Categorie

Calabria37285Area Urbana22400Cosenza20539Archivio Storico News20456Provincia19877Italia8029In Evidenza7648Magazine3959

Correlati

Carica altri
S.G.
Altri articoli di S.G.
Tirreno

Criminalità a Cetraro, Gentile interroga il Ministro dell’Interno «lo Stato rafforzi...

ROMA – Il deputato di Forza Italia, Andrea Gentile ha presentato un'interrogazione a risposta immediata (question time) al Ministro dell'Interno, sottoscritta da numerosi colleghi...
Laurignano Country Festival
Provincia

Laurignano Country Festival: natura, tradizione e atmosfera western all’ex campo sportivo

DIPIGNANO (CS) – Si scaldano i motori per il Laurignano Country Festival, in programma il 14 settembre 2025 presso l’ex campo sportivo di Laurignano,...
Ofi Cosenza fisioterapisti
Area Urbana

Giornata Mondiale della Fisioterapia: l’OFI di Cosenza protagonista per un invecchiamento...

COSENZA - In occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia 2025, dedicata al tema “Invecchiamento sano, prevenzione della fragilità e delle cadute”, l’Ordine dei Fisioterapisti...
fila primark apertura rende
Area Urbana

Primark apre a Rende: tutti in fila già dalle 7:00. Arrivati...

RENDE – È tutto pronto per l’attesa apertura, stamattina dalle 9.00, del primo negozio Primark in Calabria. Il punto vendita apre ufficialmente le porte...
sequestro uccelli protetti carabinieri villa san giovanni
Calabria

Maxi sequestro agli imbarcaderi: oltre 2.200 uccelli protetti stipati in un’auto....

VILLA SAN GIOVANNI (RC) – Un ordinario controllo alla circolazione stradale si è trasformato in una operazione significativa nella lotta al traffico di fauna...
Calabria

Falerna, sequestrata discoteca abusiva: 300 persone in un locale senza agibilità...

FALERNA (CZ) – La guardia di finanza ha scoperto una discoteca abusiva, frequentata da circa 300 persone, priva delle più elementari misure di sicurezza....

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA