Violazioni delle norme ambientali, sigilli ad un’impresa di lavorazione marmi

VIBO VALENTIA – Nel corso di controlli mirati, coordinati dalla Procura di Vibo, gli inquirenti hanno individuato un’attività di commercio e lavorazione di marmi a Vibo priva del previsto titolo autorizzativo ambientale legittimante l’attività di impresa. Inoltre la task force ha rinvenuto un deposito incontrollato di rifiuti speciali e pericolosi, riconducibili agli scarti di lavorazione della predetta azienda, in mancanza della prescritta autorizzazione.

Di conseguenza hanno provveduto a porre sotto sequestro preventivo il capannone industriale e le aree a questi pertinenti per una superficie totale di oltre 1.000 mq, nonché a deferire il titolare alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia per violazioni, a vario titolo, delle norme in materia ambientale.