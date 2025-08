Violano il Daspo urbano dopo un brutale pestaggio: tre giovani denunciati

- Advertisement -

SERRA SAN BRUNO (VV) – La polizia di Serra San Bruno ha denunciato in stato di libertà tre giovani, accusati di aver violato le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione nota come D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), comunemente chiamata anche “D.A.S.P.O. Willy”. Il provvedimento, emesso dal Questore della Provincia di Vibo Valentia, Dr. Rodolfo Ruperti, era stato adottato in seguito a un brutale pestaggio avvenuto in un locale del centro cittadino, durante un episodio di violenza che aveva visto coinvolti proprio i tre denunciati. A seguito di tale episodio, ai soggetti era stato vietato l’accesso e lo stazionamento in esercizi commerciali e locali di pubblico trattenimento nel territorio di Serra San Bruno.

Durante un’ordinaria attività di controllo del territorio — finalizzata a contrastare la criminalità diffusa e garantire maggiore sicurezza urbana — gli operatori della Polizia di Stato hanno sorpreso i tre giovani all’interno di un locale del centro, in evidente violazione del divieto imposto. La violazione della misura di prevenzione, che ha natura amministrativa ma effetti penali in caso di inosservanza, costituisce reato ai sensi dell’articolo 13 bis, comma 6, del Decreto Legge 14/2017. Tale norma prevede pene severe: la reclusione da uno a tre anni e una multa che può variare da 10.000 fino a 24.000 euro.

È importante sottolineare che i provvedimenti adottati nella fase attuale dell’indagine non implicano una responsabilità penale definitiva. I tre soggetti sono attualmente sottoposti a indagine e godono, come previsto dalla legge, della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza o decreto di condanna irrevocabile.