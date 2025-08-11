Viola prima il divieto di avvicinamento e poi i domiciliari per andare dall’ex, un uomo in carcere

- Advertisement -

VIBO VALENTIA – È finito in carcere per aver violato diverse volte le misure attuate nei suoi confronti. Si tratta di un uomo sottoposto precedentemente a divieto di avvicinamento all’ex compagna, per il reato di stalking, provvedimento che non ha rispettato e violato, così da essere tratto in arresto e condotto agli arresti domiciliari. Anche quest’ultimo provvedimento è stato violato dall’uomo che in data 7 agosto 2025 è stato colto in flagranza di evasione violando la misura cautelare degli arresti domiciliari recandosi nuovamente, a bordo della propria autovettura, nei pressi del luogo di lavoro della vittima.

Tale situazione ha perciò indotto il Giudice, all’esito dell’udienza di convalida e contestuale giudizio celebratosi nella mattinata dell’8 agosto 2025, preso atto delle reiterate violazioni alle prescrizioni imposte dall’indagato, a sostituire la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, alla quale è stata data diretta esecuzione nel pomeriggio dello stesso giorno da parte dagli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volante della Questura di Vibo Valentia, unitamente a personale della Squadra Volante, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica.