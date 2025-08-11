HomeCalabria

Viola prima il divieto di avvicinamento e poi i domiciliari per andare dall’ex, un uomo in carcere

Nei giorni scorsi l'uomo è stato colto in flagranza di evasione violando la misura cautelare degli arresti domiciliari recandosi nuovamente, a bordo della propria autovettura, nei pressi del luogo di lavoro della vittima. Il giudice ha disposto per lui il carcere

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

VIBO VALENTIA – È finito in carcere per aver violato diverse volte le misure attuate nei suoi confronti. Si tratta di un uomo sottoposto precedentemente a divieto di avvicinamento all’ex compagna, per il reato di stalking, provvedimento che non ha rispettato e violato, così da essere tratto in arresto e condotto agli arresti domiciliari. Anche quest’ultimo provvedimento è stato violato dall’uomo che in data 7 agosto 2025 è stato colto in flagranza di evasione violando la misura cautelare degli arresti domiciliari recandosi nuovamente, a bordo della propria autovettura, nei pressi del luogo di lavoro della vittima.

Tale situazione ha perciò indotto il Giudice, all’esito dell’udienza di convalida e contestuale giudizio celebratosi nella mattinata dell’8 agosto 2025, preso atto delle reiterate violazioni alle prescrizioni imposte dall’indagato, a sostituire la misura degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere, alla quale è stata data diretta esecuzione nel pomeriggio dello stesso giorno da parte dagli agenti della Squadra Mobile e della Squadra Volante della Questura di Vibo Valentia, unitamente a personale della Squadra Volante, sotto il coordinamento della locale Procura della Repubblica.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Incendio Zumpano

Fiamme a Zumpano, circoscritto dai vigili del fuoco l’incendio che minacciava alcune abitazioni

Provincia
ZUMPANO (CS) - Vigili del fuoco nuovamente al lavoro questa mattina per il rogo divampato ieri nel territorio di Zumpano (in via Serre) che...

Cosenza, l’associazione La Kasbah rischia di rimanere senza sede. La ReSST si appella alla...

Area Urbana
COSENZA - La Rete Italiana per il Supporto alle Persone Sopravvissute a Tortura (ReSST), di cui Medici Senza Frontiere (MSF) fa parte, si appella...

Intossicazione da botulino, all’origine più alimenti contaminati: probabile l’uso di un solo attrezzo

Tirreno
PAOLA (CS) - Continuano le indagini sul focalaio di intossicazioni da botulino che sono avvenute a Diamante negli scorsi giorni. All'origine dell'intossicazione che ha...
PD Cosenza incontro Sanità

Sanità: Guccione (Pd) “Occhiuto ha fallito, si dimetta subito da commissario”. Elezioni? Lavoriamo per...

Area Urbana
COSENZA - Si è svolto questa mattina, nella sala consiliare di Palazzo dei Bruzi a Cosenza, un incontro voluto dal gruppo consiliare dei demcrat...

Intossicazione da botulino, stazionarie le condizioni dei ricoverati. Due marchi di friarielli ritirati

Tirreno
COSENZA - Sono stazionarie le condizioni dei pazienti ricoverati all'ospedale Annunziata di Cosenza a seguito dell'intossicazione alimentare da botulino avuta nei giorni scorsi dopo...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria36938Area Urbana22216Provincia19724Italia7981Sport3836Tirreno2854Università1445
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Area Urbana

Cosenza, l’associazione La Kasbah rischia di rimanere senza sede. La ReSST...

COSENZA - La Rete Italiana per il Supporto alle Persone Sopravvissute a Tortura (ReSST), di cui Medici Senza Frontiere (MSF) fa parte, si appella...
Tirreno

Intossicazione da botulino, all’origine più alimenti contaminati: probabile l’uso di un...

PAOLA (CS) - Continuano le indagini sul focalaio di intossicazioni da botulino che sono avvenute a Diamante negli scorsi giorni. All'origine dell'intossicazione che ha...
Tirreno

Intossicazione da botulino, stazionarie le condizioni dei ricoverati. Due marchi di...

COSENZA - Sono stazionarie le condizioni dei pazienti ricoverati all'ospedale Annunziata di Cosenza a seguito dell'intossicazione alimentare da botulino avuta nei giorni scorsi dopo...
Ionio

A Caloveto arriva “Governiamo la bellezza”, una serata tra confronto polito,...

CALOVETO (CS) - Questa sera nel cuore del centro storico di Caloveto, in Piazza dei Caduti, si terrà la sesta tappa della manifestazione itinerante...
Calabria

Carenze igienico-sanitarie e cibo non tracciato, sequestrati 200 kg di alimenti...

REGGIO CALABRIA - Continua l'attività di controllo dei carabinieri presso le attività balneari e ricettive del litorale calabrese per garantire sicurezza ai cittadini ed...
interruzione-acqua
Provincia

Bisignano e Acri, interruzione dell’acqua idropotabile: rottura in località Mucone

BISIGNANO (CS) - Nella giornata di oggi, lunedì 11 agosto, nei comuni di Acri e Bisignano ci sarà un'interruzione dell'erogazione idropotabile. Lo fa sapere...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA