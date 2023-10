Viola la sorveglianza speciale, ai domiciliari dopo il controllo dei carabinieri

SQUILLACE – Stamattina i carabinieri della compagnia di Catanzaro, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Squillace, hanno arrestato un 34enne catanzarese, con l’accusa di aver violato la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale.

L’uomo, infatti, controllato dai militari durante un posto di controllo, è risultato essere destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.

Inoltre, sottoposto a perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di una ingente somma di denaro contante non giustificata, che è stata sequestrata. Il 34enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida. Il procedimento penale è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari.