Viola il divieto di avvicinamento e perseguita l’ex compagna: 37enne arrestato

POLISTENA (RC) – Non ha rispettato il divieto di avvicinamento imposto dal giudice e ha continuato a perseguitare la sua ex compagna. Per questo motivo un uomo di 37 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Polistena, su disposizione della Procura della Repubblica di Palmi.

L’uomo, ignorando l’ordine restrittivo, ha continuato a contattare insistentemente la donna tramite telefonate e messaggi sui social, generando un clima di forte disagio e paura. La vittima, già in passato sotto tutela per episodi simili, ha deciso di tornare a rivolgersi alle forze dell’ordine. Dopo aver raccolto nuove prove, il Procuratore Emanuele Crescenti e il Sostituto Procuratore Letterio De Domenico hanno richiesto e ottenuto un provvedimento più severo. L’uomo è stato quindi arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa del processo che accerterà le sue responsabilità.

La vicenda riporta l’attenzione sull’importanza di contrastare con decisione ogni forma di violenza o persecuzione, anche digitale, nei confronti delle donne. I Carabinieri rinnovano l’appello a chiunque sia vittima di minacce o molestie: denunciare è fondamentale. “Ogni segnalazione può salvare una vita – affermano – e le forze dell’ordine sono sempre al fianco di chi trova il coraggio di chiedere aiuto”.