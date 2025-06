Viola il divieto di avvicinamento, 52enne arrestato dai carabinieri

- Advertisement -

CROTONE – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Crotone hanno tratto in arresto un uomo di 52 anni, V.D., per aver violato le prescrizioni di una misura cautelare emessa nei suoi confronti. Il provvedimento prevedeva per il soggetto, il divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da essa abitualmente frequentati, oltre all’obbligo di mantenere una distanza minima di 500 metri dall’abitazione familiare.

Tuttavia, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, i militari hanno sorpreso il 52enne nelle immediate vicinanze della casa della parte offesa, a una distanza nettamente inferiore rispetto a quanto imposto dalla misura cautelare. A seguito dell’accertamento della violazione, è scattato l’arresto in flagranza di reato per inosservanza delle disposizioni imposte dal giudice.