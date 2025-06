Vigili del fuoco recuperano due escursionisti in difficoltà sul “Sentiero dell’Inglese”

- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Nel primo pomeriggio, intorno alle ore 15:00, una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta nella zona impervia di San Fantino per prestare soccorso a due escursionisti in difficoltà lungo il celebre “Sentiero dell’Inglese”, percorso panoramico che collega il borgo di Pentedattilo alle aree montane dell’entroterra.

I due escursionisti, partiti in mattinata, sono stati sorpresi dalle elevate temperature e dalla prolungata esposizione al sole. Colti da malori e spossatezza, si sono trovati nell’impossibilità di proseguire autonomamente, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.

Le operazioni di ricerca e recupero

Sono state rese complesse dalla conformazione del territorio, e si sono protratte per circa tre ore. I Vigili del Fuoco sono riusciti a individuare per primo uno dei due escursionisti, il quale, nonostante la stanchezza, ha fornito indicazioni fondamentali per raggiungere il compagno, rimasto indietro in evidente stato di disidratazione. Una volta localizzato, il secondo escursionista è stato soccorso sul posto. I Vigili del Fuoco hanno prestato le prime cure necessarie e, successivamente, hanno trasportato entrambi gli escursionisti fino a un’area sicura, dove li attendeva il personale sanitario del 118 per ulteriori accertamenti e assistenza medica.

Alle operazioni hanno partecipato attivamente anche alcuni volontari muniti di fuoristrada, oltre ai Carabinieri della Stazione di Bagaladi (Rc), offrendo un supporto operativo essenziale e contribuendo alla buona riuscita del salvataggio. L’episodio, fortunatamente conclusosi senza gravi conseguenze, evidenzia ancora una volta l’importanza della prudenza durante le escursioni in aree isolate e la necessità di adeguata preparazione fisica e idratazione, soprattutto nelle giornate particolarmente calde come quelle degli ultimi giorni.