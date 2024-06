Vigili del fuoco, giuramento per i neo funzionari e operatori della Calabria

CATANZARO – Hanno prestato giuramento ieri, presso la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, i neo funzionari direttivi operativi, di neo funzionari logistico-gestionali e di operatori tecnici in servizio presso i comandi della regione e neo assunti. La cerimonia è stata promossa dal Direttore Regionale Ing. Maurizio Lucia ed è avvenuta alla presenza dello stesso oltre che del Comandante di Catanzaro Ing. Giuseppe Bennardo, del Comandante di Reggio Calabria e reggente del Comando di Vibo Valentia Ing. Antonino Casella e del Comandante di Crotone Ing. Roberto Fasano.

Accompagnati da alcuni familiari, hanno prestato giuramento secondo la formula di rito. Il Direttore, nell’introdurre il momento del giuramento, ha ricordato che lo stesso non costituisce un mero adempimento formale ma un preciso impegno che si assume in forza di un dispositivo costituzionale, impegno di esperire il servizio con disciplina ed onore, agendo sempre nell’interesse dell’Amministrazione e per il pubblico bene.

Hanno giurato:

• Il Vice Direttore Operativo, ing. Francesco Impallari, del Comando di Reggio Calabria

• Il Vice Direttore Operativo, ing. Vito Eterno, del Comando di Crotone

• Il Vice Direttore Logistico Gestionale, dr.ssa Saveria Valeria Pizzimenti, del Comando di Crotone

• L’Ispettore Logistico Gestionale, dr.ssa Elena Barreca, del Comando di Reggio Calabria

• L’Ispettore Logistico Gestionale, dr.ssa Carmelina Greco, del Comando di Catanzaro

• L’Ispettore Logistico Gestionale, dr.ssa Caterina Lio, del Comando di Catanzaro

• L’Ispettore Logistico Gestionale, dr.ssa Francescapia Loscerbo, del Comando di Catanzaro

• L’Operatore Daniele Caccamo, del Comando di Vibo Valentia

• L’Operatore Giuseppe Longo, del Comando di Crotone

• L’Operatore Giuseppe Lorenzano, del Comando di Crotone.