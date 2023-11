Vigili del fuoco: dopo 40 anni in servizio, va in pensione il D.C.S. Luigi Ricci

CATANZARO – Dopo 40 anni di onorato servizio nel Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco, il Direttore Coordinatore Speciale Luigi Ricci va in pensione. Si chiude un lungo capitolo della storia del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro. Nei giorni scorsi si è tenuta al Comando Vigili del Fuoco di Catanzaro, la cerimonia di commiato di Ricci che, con decorrenza 1° novembre 2023 è collocato a “riposo per raggiunti limiti di età”.

Il DCS Ricci, assunto nel C.N.VV.F., vincitore di concorso, il 1° ottobre 1984 ed assegnato al Comando di Novara il 10/04/1985 con la qualifica di Geometra. Nel 1987 viene trasferito a Catanzaro dove permane fino alla data odierna assumendo e svolgendo i seguenti incarichi:

• Responsabile dell’Area Macchinari e Materiali Provinciale

• Responsabile dell’Area Emergenza e Soccorso Tecnico Provinciale

• Responsabile del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) Provinciale

• Responsabile del nucleo TAS (Topografico Applicato al Soccorso) Provinciale

• Responsabile del Nucleo Nautico Provinciale

• Responsabile del Servizio Relazioni Esterne Provinciale e Regionale

• Docente ai corsi di formazione per il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco di primo ingresso e di passaggio di qualifica

• Incarichi di Consulente Tecnico d’Ufficio dell’Autorità Giudiziaria,

• Incarico di docenza presso gli Ordini Professionali.

• Incarichi di docenza per la formazione degli Addetti alla Sicurezza Aziendale

•Componente presso il Comitato Nazionale Interministeriale (Interno e Pubblica Istruzione), di “Scuola Sicura” e Referente dei Comandi VF della Calabria, ricevendo il Plauso formale dal Presidente del Comitato Nazionale Prefetto GALLITTO (1995)

• ha svolto abitualmente incarichi di docente o direttore di corsi a carattere nazionale, regionale e provinciale, sia presso le strutture VF che presso Enti ed Aziende

• Promotore, responsabile e docente della prima scuola di formazione per Direttori Operazione di Spegnimento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presso il Polo Didattico Regionale con sede in Lamezia Terme. Dal 2009 anno in cui si tenne il primo corso ad oggi il DCS Ricci (DOS VF01 in Italia) ha formato, congiuntamente agli istruttori dell’aeronautica militare del Reparto Addestramento Controllo Spazio Aereo della base di Pratica di Mare (RM), oltre 1000 Direttori per le Operazioni di Spegnimento che operano quotidianamente sul territorio nazionale nonché 80 rappresentanti dei paesi della comunità europea nell’ambito del progetto europeo (Buffer-IT).

Nei suoi 40 anni di carriera ha partecipato alle seguenti emergenze:

• Terremoto in Irpinia in qualità di soccorritore volontario – 1980

• Crollo della diga di Cavalese, in Val di Stava – 1985

• Esondazione del lago d’Orta (NO) – 1986

• Emergenza neve in Calabria dicembre 93’- gennaio 94’

• Alluvione d’Alessandria 94’

• Alluvione di Crotone 98’

• Alluvione di Sarno (SA) 98’

• Responsabile Coordinatore delle operazioni di soccorso presso il Camping “Le Giare” di Soverato (CZ). Per questa operazione è stato insignito di benemerenza Civile dal Ministero dell’Interno ricevendo inoltre la Cittadinanza Onoraria della Città di Soverato

• Terremoto d’Abruzzo, dove ha svolto le attività di soccorso presso l’Aquila “Casa dello Studente” e Via XX settembre (2009). Per questa operazione è stato insignito di benemerenza Civile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Nazionale della Protezione Civile.



Il comandante di Catanzaro Ing. Giuseppe Bennardo, durante la cerimonia di commiato del D.C.S. Luigi RICCI svoltasi ieri presso la sede centrale di Via Vinicio Cortese, ha espresso un sentito pensiero: “A Luigi Ricci va con stima, il mio più sincero ringraziamento per l’attività svolta nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (C.N.VV.F.) durante la sua lunga carriera, da sempre contraddistinta da un elevato profilo di professionalità e di passione per il proprio lavoro. Con Luigi, se ne va un pezzo di storia del comando, a cui ha contribuito fattivamente ed ininterrottamente per oltre mezzo secolo la sua famiglia, anche con suo padre Giovanni, indimenticato vigile, capo squadra e capo reparto degli anni 60-80″.

“Le mura di questo comando, ormai destinato in un imminente futuro ad essere abbandonato per una nuova sede più moderna e al passo dei tempi, trasudano storie di impegno e sacrificio per la collettività, ma anche di umanità, passione, competenza e certamente una delle più importanti, che lascia una traccia indelebile nella memoria di tutti noi e quella di Luigi Ricci. Sono sicuro che nella nuova vita darà anche un grosso impulso all’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco sezione di Catanzaro, di cui hai recentemente preso le redini, migliorando il rapporto di fattiva collaborazione del Comando con la sua storia e i suoi valori rappresentati egregiamente dal personale in quiescenza, questo perché vigili del fuoco si rimane sempre. E’ come avere un marchio nell’anima”.

“Nell’approssimarsi a questo importante traguardo della vita lavorativa formulo a nome mio e del personale del Comando Vigili del Fuoco di Catanzaro al D.C.S. Luigi RICCI gli auguri di una vita futura ricolma di serenità e di ogni bene unitamente ai propri cari e alle tue adorate figliole ormai professioniste affermate”. All’augurio espresso dal comandante Bennardo sono susseguiti quelli del Direttore Regionale Ing. Lucia Maurizio, dei dirigenti e funzionari convenuti da tutti i comandi della regione.