Vigili del Fuoco Calabria: addestramento unità specializzate a Gizzeria per le attività di Search and Rescue

GIZZERIA (CZ) – In località Pianori nel comune di Gizzeria (CZ), si è svolta nei giorni scorsi un’importante esercitazione congiunta che ha visto impegnati il nucleo elicotteri del Reparto Volo di Lamezia Terme, il nucleo cinofilo e il nucleo SAPR (Sistema Aeromobili a Pilotaggio Remoto) dei Vigili del Fuoco della Calabria. L’addestramento è stato finalizzato a testare l’efficacia della risposta operativa e la capacità di integrazione tra le diverse unità specialistiche del Corpo Nazionale in scenari complessi di ricerca persona (Search and Rescue), nei quali la rapidità di intervento e il coordinamento tra le risorse risultano determinanti.

Durante l’esercitazione sono state simulate operazioni di ricerca in un’area impervia, con il supporto combinato delle squadre a terra, delle unità cinofile, dei droni SAPR per il monitoraggio aereo e del nucleo elicotteri per il trasporto veloce e il coordinamento dall’alto. L’attività ha permesso di affinare le tecniche operative, ottimizzare le comunicazioni tra i diversi team e verificare la funzionalità dei dispositivi e delle procedure adottate. Tali esercitazioni contribuiscono a garantire un livello sempre più elevato di prontezza e professionalità, a beneficio della sicurezza dei cittadini e dell’efficacia delle operazioni di soccorso in contesti emergenziali.