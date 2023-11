‘Vibo violenza’: ragazza brutalmente picchiata da un gruppo di coetanee – VIDEO

VIBO VALENTIA – Schiaffi e una violenza inaudita. Un vero e proprio pestaggio nel giorno in cui gli studenti manifestano contro i femminicidi e le violenze subite dalle donne. Succede a Vibo Valentia, tutto immortalato in un video diffuso sui social e poi immediatamente cancellato. Nel filmato, che dura pochi secondi, si vedono delle giovani, tutte donne, che – non si sa bene il motivo – si scagliano contro una coetanea.

Immagini che lasciano senza parole, tra l’indifferenza di chi stava intorno, di chi riprendeva con ì cellulari. Anche l’autore del video non interviene, e posta il girato con tanto di musica rap sul video la scritta “Vibo Violenza”.



Una violenza inaudita, sentimenti così lontani da quello che si urlava a pochi metri. Violenza tutta femminile, in questo caso. La squadra mobile di Vibo Valentia diretta da Massimiliano Migliaccio ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica della violenta aggressione da parte delle tre ragazze avvenuta lunedì mattina nei pressi del liceo artistico Domenico Colao di Vibo Valentia. I poliziotti – in seguito alla denuncia formale della vittima in Questura – stanno verificando il contenuto delle immagini per individuare i protagonisti della rissa.