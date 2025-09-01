HomeCalabria

Viaggiava in auto con un’arma clandestina pronta all’uso, sottoposto a fermo dai carabinieri

Nella vettura è stata rinvenuta una pistola calibro 38 special, marca Colt, con matricola abrasa, completa di dieci cartucce dello stesso calibro

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

REGGIO CALABRIA – Un’arma clandestina pronta a sparare viaggiava nascosta a bordo di un’autovettura. I carabinieri di Rosario Valanidi, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale in contrada San Nicola, hanno fermato un uomo e sottoposto il veicolo a una minuziosa perquisizione.

All’interno dell’auto è stata rinvenuta una pistola calibro 38 special, marca Colt, con matricola abrasa, completa di dieci cartucce dello stesso calibro. Arma e munizionamento sono stati immediatamente sequestrati. L’uomo, terminati gli accertamenti, è stato condotto presso la Casa Circondariale “G. Panzera” – plesso di Arghillà, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Morta sospetta dopo un intervento d’urgenza, i familiari presentano denuncia per chiedere la verità

Calabria
CATANZARO - È stata presentata dalla famiglia, la denuncia formale per accertare eventuali responsabilità relativamente alla morte di una donna di 73 anni, deceduta...
bypass mesoraca furto energia

Furto di energia elettrica attraverso un by-pass, tre persone denunciate

Calabria
MESORACA KR) - I carabinieri di Mesoraca, insieme a tecnici di E-Distribuzione, hanno denunciato tre persone per furto aggravato di energia elettrica. Nel corso...

Cadavere avvolto in un lenzuolo macchiato di sangue, l’ipotesi è omicidio

Calabria
GIOIOSA IONICa (RC) - Il quadro investigativo va nella direzione che si sia trattato di omicidio, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali...

A Saracena torna “La Vallata delle Zucche”, per celebrare la magia dell’autunno

Provincia
SARACENA (CS) - Dal 27 settembre al 9 novembre prossimi, torna a Saracena la magia dell’autunno per grandi e piccoli. Dopo il successo della...
Cosenza Salernitana collage

Non basta un buon primo tempo e il vantaggio di Mazzocchi. La Salernitana vince...

Sport
COSENZA - La prima interna del Cosenza, in un Marulla quasi deserto e giocata su un campo da gioco in pessime condizioni, si chiude...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37174Area Urbana22312Provincia19816Italia8016Sport3860Tirreno2922Università1455
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Calabria

Morta sospetta dopo un intervento d’urgenza, i familiari presentano denuncia per...

CATANZARO - È stata presentata dalla famiglia, la denuncia formale per accertare eventuali responsabilità relativamente alla morte di una donna di 73 anni, deceduta...
bypass mesoraca furto energia
Calabria

Furto di energia elettrica attraverso un by-pass, tre persone denunciate

MESORACA KR) - I carabinieri di Mesoraca, insieme a tecnici di E-Distribuzione, hanno denunciato tre persone per furto aggravato di energia elettrica. Nel corso...
Calabria

Cadavere avvolto in un lenzuolo macchiato di sangue, l’ipotesi è omicidio

GIOIOSA IONICa (RC) - Il quadro investigativo va nella direzione che si sia trattato di omicidio, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali...
Provincia

A Saracena torna “La Vallata delle Zucche”, per celebrare la magia...

SARACENA (CS) - Dal 27 settembre al 9 novembre prossimi, torna a Saracena la magia dell’autunno per grandi e piccoli. Dopo il successo della...
Area Urbana

Ritorna “Laterale Film Festival” dedicato al cinema di ricerca: 19 opere...

COSENZA - Un presidio culturale in grado di ridefinire le coordinate del panorama cinematografico calabrese e nazionale, offrendo al pubblico un punto di vista...
conserve alimentari
Italia

Botulino: in Italia 1.276 casi segnalati dal 2001. La maggior parte...

ROMA - Nel periodo tra il 2001 e il 2024, al sistema di sorveglianza nazionale del botulismo sono stati segnalati 1.276 casi clinici sospetti...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA