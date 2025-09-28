Viabilità, 50 milioni di euro per le strade della Calabria. Minasi (Lega) «Dal Governo un segnale chiaro»

- Advertisement -

COSENZA – La Calabria riceve un nuovo impulso agli investimenti infrastrutturali: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stanziato circa 50 milioni di euro destinati alla rete stradale provinciale. La notizia è stata commentata dalla senatrice della Lega e Tilde Minasi, componente della Commissione Lavori pubblici e Infrastrutture, che ne ha sottolineato l’importanza sia per la sicurezza che per lo sviluppo economico del territorio.

Le risorse sono ripartite tra le province calabresi in modo mirato: Cosenza oltre 17,2 milioni, Reggio Calabria circa 11,46 milioni, Catanzaro 10,76 milioni, Vibo Valentia oltre 5,2 milioni e Crotone quasi 5 milioni.

Gli interventi previsti riguardano messa in sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria, adeguamento di ponti, gallerie, incroci, segnaletica e barriere, infrastrutture fondamentali per la mobilità quotidiana, dalle scuole agli ospedali, fino alle aree produttive e turistiche.

«L’investimento ha un doppio impatto – spiega Minasi –: più sicurezza e continuità per chi si sposta ogni giorno, con uno slancio economico per le filiere locali: lavori pubblici, forniture, servizi. I fondi diventano occupazione, sviluppo e valore aggiunto per il territorio».

La senatrice leghista ha inoltre sottolineato il ruolo strategico del Vicepremier e Ministro Matteo Salvini nella programmazione del MIT, con l’obiettivo di ridurre i divari infrastrutturali tra Nord e Sud, aumentando la sicurezza e garantendo infrastrutture moderne e funzionanti. «La Calabria non è più un margine geografico – ha aggiunto – ma un nodo centrale della programmazione nazionale: dall’AV/AC Salerno–Reggio al raddoppio della galleria Santomarco, dalla SS106 alla rete viaria provinciale, dagli aeroporti ai porti, fino al Ponte sullo Stretto».

«La Lega c’è – ha concluso Minasi – e dimostra che il cambiamento non si proclama, si costruisce. Trasformiamo i finanziamenti in opere, e le opere in servizi concreti per i cittadini. Questa è la politica che funziona»