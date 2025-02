«Vi faccio ammazzare tutti, sono legato alla ‘ndrangheta». Giovane medico calabrese arrestato a Roma

- Advertisement -

ROMA – «Voi non sapete chi sono io. Morirete tutti. Io sono legato alla ‘ndrangheta». Con queste parole un giovane medico lametino di 32 anni, arrivato al seguito di un suo paziente, avrebbe minacciato il personale del Pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma scatenando un parapiglia che ha poi portato al suo arresto. A riferire quanto accaduto il giornale Il Messaggero.

Tutto è cominciato – spiega il giornale romano – quando il medico, arrivato da Messina in ambulanza, si è presentato nel nosocomio assieme a un suo paziente. All’inizio sembrava non ci fossero problemi. Il dottore si è qualificato con i colleghi del Gemelli e ha detto cosa si sarebbe dovuto fare con il paziente, elencando le patologie di cui soffre il malato. Ma nonostante i medici dell’ospedale romano abbiano applicato le procedure previste in questi casi, il medico ha cominciato ad alzare i toni. E un elemento lo avrebbe mandato su di giri: secondo lui le modalità di accoglienza adottate dal personale del pronto soccorso non erano quelle giuste. Medici e infermieri – scrive ancora il Messaggero – gli hanno spiegato di non preoccuparsi che il suo paziente sarebbe stato gestito al meglio, che avrebbero eseguito anche le sue indicazioni. “Ma lui, a quel punto, è come impazzito (racconteranno al giudice), scagliandosi contro i dottori e il personale infermieristico. Una vera e propria “escalation” quella del medico che prima ha minacciato di morte i presenti, poi ha cercato di picchiare un dottore e un’infermiera, costringendoli a chiudersi in una stanza per sfuggire alla violenza.

«Adesso sono fatti vostri – avrebbe gridato il medico nel pronto soccorso rivolgendosi anche agli sguardi attoniti degli altri ospiti – io sono di Lamezia Terme e conosco i boss della zona. Ora diverrete un loro bersaglio. Vi farò uccidere tutti». Ovviamente è scattato l’arresto per minacce e aggressione, come prevedono le nuove normative per chi si rende responsabile di aggressioni e minacce al personale medico all’interno degli ospedali. Il giudice durante la Direttissima ha convalidato il suo arresto, denunciandolo anche per interruzione di pubblico servizio.