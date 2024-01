Veronica Rigoni, dopo l’incidente sull’A2 la segretaria di Occhiuto trasferita in Veneto

CATANZARO – Veronica Rigoni, segretaria particolare del governatore della Calabria Roberto Occhiuto, sarà trasferita in Veneto, sua regione natia, per proseguire un percorso riabilitativo dopo l’incidente sull’A2 avvenuto il 14 gennaio scorso nel pomeriggio. Quel giorno, sull’autovettura sulla quale viaggiava anche il presidente Occhiuto insieme al figlio e allo staff, Veronica ha avuto la peggio riportando un trauma cranico.

Trasportata d’urgenza all’ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, la Rigoni era stata operata quel giorno stess per tamponare l’emorragia cerebrale. La donna 34enne vicentina è rimasta ricoverata fino a ieri nel reparto di Rianimazione fino quando quando non è stata estubata dopo qualche complicazione (poi rientrata). Le sue condizioni di salute sembrano migliorare anche se i medici rimangono cautamente ottimisti.

Ieri, un volo militare ha trasportato la collaboratrice del governatore in un centro ultraspecialistico di Vicenza per essere ricoverata in un reparto neurorianimazione dove proseguirà il percorso di cure sanitarie e riabilitazione.