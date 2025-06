Verifiche su un viadotto della Statale 280: Anas dispone la chiusura notturna

- Advertisement -

LAMEZIA TERME – Anas ha annunciato la chiusura temporanea del viadotto sulla SS280 ‘Dei Due Mari’, nel territorio comunale di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, per consentire verifiche tecniche programmate sul cavalcavia autostradale A200, al km 1,157. Il provvedimento sarà in vigore dalle 22:00 di oggi, mercoledì 18 giugno, fino alle 5:45 di domani, giovedì 19 giugno, e interesserà due tratti:

– In direzione Catanzaro, dal km 0,200 al km 1,250;

– In direzione Aeroporto, tra il km 3,350 e il km 1,050.

Durante le ore di chiusura, il traffico sarà deviato sulla viabilità alternativa: SP 110 e SS 18 per chi viaggia tra Catanzaro e l’Aeroporto, mentre l’ingresso in A2 sarà possibile attraverso la SP 110 e la SS 109, con reimmissione presso lo svincolo autostradale di Lamezia Terme da Contrada Rotoli. Anas invita gli automobilisti alla massima prudenza e a seguire la segnaletica predisposta sul posto.