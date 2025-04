Vento gelido e crollo delle temperature. Altri 3 giorni invernali in Calabria, poi torna la primavera

- Advertisement -

COSENZA – Come annunciato la Calabria è passata, in poche ore, dai tepori primaverili ad un clima da mese di gennaio. La nostra regione è interessata, seppur marginalmente, da una discesa di aria fredda di matrice artica. Fatta eccezione per qualche rovescio di pioggia avuto tra la serata di ieri e la notte (con qualche fiocco di neve caduto sulle vette di Sila e Pollino) è il vento a creare le maggiori difficoltà. L’aria fredda proveniente dai Balcani continua a determinare condizioni climatiche invernali con venti forti da Nord e raffiche di burrasca su Campania, Basilicata, Calabria e Puglia, con possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Una situazione climatica da pieno inverno seppur con effetti marginali visto che i cieli risultano ovunque sereni o poco nuvolosi. Nel frattempo questa notte, con i cieli sereni, sono attese temperature minime sotto zero di diversi gradi in Sila, dove il termometro potrebbe scendere anche a -6 gradi mentre in pianura. Quanto durerà? Per fortuna questa situazione climatica è destinata a durare poco. A metà settimana assisteremo il ritorno deciso dell’alta Pressione da ovest temperature consoni al periodo con un aumento deciso già dalla giornata di mercoledì.