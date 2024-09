Ventiquattro anni fa la tragedia del Camping Le Giare: 13 vite spezzate dalla furia del Beltrame

CATANZARO – “Ventiquattro anni fa, la furia del Beltrame, ingrossato dalle piogge, spazzava via il Camping Le Giare. Un’esondazione che costò la vita a tredici persone, senza mai restituire il corpo di Vinicio Caliò. Un evento che ha lasciato un segno indelebile sul nostro territorio, sollevando interrogativi, richiamando responsabilità e consegnando alla politica il dovere di cambiare rotta per evitare altri errori, altri lutti. Tuttavia, dalla notte tra il 9 e il 10 settembre 2000, tragedie simili si sono ripetute, rendendo vane quelle vite umane sacrificate al profitto e all’inerzia rispetto al dovere di curare il territorio piuttosto che sfruttarlo”. È quanto afferma Enzo Scalese, segretario generale della CGIL Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo. Questa mattina la commemorazione delle vittime e stasera una fiaccolata organizzata dall’Unitalsi.

“Il nostro pensiero va alle vittime di quella drammatica notte, alla sofferenza dei loro cari e al paesaggio cancellato in pochi istanti. Ma la memoria di queste tragedie deve spingerci ad agire con maggiore determinazione per evitare che si ripetano. La manutenzione e la messa in sicurezza del territorio non possono più essere rimandate” – afferma Scalese. “In Calabria, il rischio idrogeologico è una minaccia concreta e costante: secondo i dati ISPRA, oltre il 90% dei comuni della regione è a rischio di alluvioni, frane o erosione costiera. La tragedia di Soverato ci ricorda in modo doloroso le conseguenze di una mancata attenzione alla tutela del territorio”.

“Dobbiamo fare di più per prevenire simili catastrofi. La lotta al dissesto idrogeologico non significa solo preservare il nostro paesaggio e la nostra sicurezza, ma anche creare opportunità di lavoro stabili e di qualità. Investire nella prevenzione è un atto di responsabilità verso il futuro della nostra regione e delle prossime generazioni”, afferma ancora Scalese. “È necessaria una pianificazione integrata degli interventi che coniughi tutela dell’ambiente, prevenzione dei rischi e creazione di nuova occupazione. Solo attraverso un impegno condiviso tra istituzioni, comunità e forze sociali sarà possibile garantire una vera sicurezza del territorio”.

La CGIL Area Vasta rinnova il proprio appello alle istituzioni affinché le promesse di interventi strutturali non restino solo sulla carta. “Non possiamo permetterci di attendere”, conclude Scalese, “perché ogni ritardo nella manutenzione e nella messa in sicurezza rappresenta un rischio per la vita delle persone e per il futuro delle nostre comunità”.