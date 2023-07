Venne trovato con un arsenale di armi rubate nel sottotetto. Calabrese finisce in carcere a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Condannato per aver nascosto in un sottotetto un vero e proprio arsenale di armi e munizioni rubate (provenienti da un furto avvenuto il 22 settembre 2020 nell’abitazione di un collezionista di Montecchio). Un 32enne di Crotone è stato trasferito in carcere dai carabinieri di Reggio Emilia. Una decina di fucili (a canne lunghe e corte), una dozzina di pistole e 500 munizioni, tutti rubati dall’abitazione del collezionista vennero scoperte, dai carabinieri di Montecchio Emilia e di Reggio Emilia, insieme alle unità cinofile dei Carabinieri di Bologna, nel sottotetto di un condominio di Reggio Emilia dove si trovava il giovane. Venne arrestato per ricettazione e detenzione illegale di armi da fuoco e munizioni.

Dopo oltre cinque mesi in carcere aveva ottenuto gli arresti domiciliari. Poi il processo e la condanna a quattro anni di reclusione con una multa di mille euro. Ora la sentenza è diventata definitiva e l’uomo deve scontare un residuo di un anno e due mesi di reclusione, in regime di detenzione carceraria. I militari della stazione di Corso Cairoli a Reggio Emilia hanno raggiunto l’uomo nella sua abitazione in cui si trovava agli arresti domiciliari e l’hanno portato in carcere per l’espiazione del residuo della pena.