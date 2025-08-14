Vendeva gadget di Nino D’Angelo contraffatti, multata una donna e sequestrata la merce

- Advertisement -

CIRÒ MARINA (KR) – Vendeva gadget di Nino D’Angelo contraffatti nei pressi dell’area concerto. È per questo motivo che una donna è stata sanzionata dalla Polizia Locale di Cirò Marina nell’ambito di un’operazione di contrasto al commercio abusivo. Nel corso di un controllo preventivo. nel corso del pomeriggio di ieri, prima dell’esibizione del cantante partenopeo in città per la rassegna Krimisound, il comandante Salvatore Anania ha notato sciarpe diverse dal merchandising ufficiale indossate da alcuni spettatori. Così è scattata la vigilanza nei pressi dell’ingresso e gli agenti hanno subito individuato la donna che vendeva sciarpe non autorizzate, assistita da due persone in corso di identificazione. Priva di documentazione sulla provenienza della merce, la donna è stata sanzionata con una multa amministrativa di 5.164 euro e i gadget sono stati sequestrati ai fini della confisca.