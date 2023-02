Veicolo prende fuoco in un magazzino, coppia di anziani tratta in salvo

Pubblicità ckio 1

SAN FLORO (CZ) – I vigili del fuoco sono intervenuti nella tarda serata di ieri nel comune di San Floro, all’interno del villaggio Torre del Duca, per un incendio divampato all’interno di uno stabile per civile abitazione, strutturato su due livelli. Interessato dal rogo un veicolo parcheggiato all’interno di un magazzino situato al piano terra. Il fumo denso e acre però, ha invaso l’appartamento sovrastante, nel quale vive una coppia di anziani.

Il marito è riuscito ad uscire dall’abitazione mentre la moglie, ha trovato riparo sul terrazzo ed è stata poi raggiunta e tratta in salvo dai vigili del fuoco con il supporto di un’autoscala. I coniugi sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118. Nonostante fossero provati dalla disavventura, non hanno riportato ferite tali da richiedere il trasferimento in ospedale.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la zona. In via precauzionale, considerando la grande quantità di fumo all’interno della abitazione, i proprietari sono stati invitati a non tornare nell’appartamento in attesa di ulteriori verifiche tecnico-strumentali ed al ripristino delle normali condizioni di sicurezza.