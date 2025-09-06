Vasto incendio minaccia una struttura agrituristica, vigili del fuoco al lavoro anche con mezzi aerei

- Advertisement -

BORGIA (CZ) – Un incendio boschivo sta interessando località Cutruzzo, nel comune di Borgia, in provincia di Catanzaro. Dalle prime ore della giornata, i Vigili del fuoco con il supporto di un’autobotte per il rifornimento idrico, sono impegnati per domare il vasto rogo. Le fiamme hanno interessato un’area boscata e di macchia mediterranea bassa, propagandosi fino a lambire un agriturismo della zona. Le unità dei Vigili del Fuoco stanno operando senza sosta per circoscrivere il fronte del fuoco e garantire la tutela della struttura ricettiva e delle persone presenti.

Considerata l’estensione dell’incendio, è stato richiesto il supporto dei mezzi aerei della flotta di Stato. Sul posto, un DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) dei Vigili del Fuoco coordina le attività delle squadre di terra e le operazioni dei Canadair impegnati nei lanci d’acqua sulla zona. L’intervento è ancora in corso.