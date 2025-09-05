HomeCalabria

Vasto incendio minaccia le abitazioni, le fiamme raggiungono un magazzino in disuso e una discarica abusiva

Le fiamme si sono propagate rapidamente e, complice il vento, il rogo hanno minacciato alcune abitazioni nelle vicinanze

SELLIA (CZ) – Un incendio di notevoli dimensioni, nel comune di Sellia, partito dalla vegetazione nel comune di Sellia, ha impegnato fino a tarda notte le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro, con personale del distaccamento di Sellia Marina e della sede centrale. Le fiamme si sono propagate rapidamente fino a raggiungere un magazzino in disuso e una discarica abusiva di rifiuti solidi urbani. Complice il vento, il rogo ha minacciato alcune abitazioni nelle vicinanze.

Sul posto hanno operato oltre 15 unità dei Vigili del Fuoco con 4 automezzi e un’autobotte di supporto per il rifornimento idrico. Le squadre hanno lavorato con tempestività per circoscrivere le fiamme, evitando che raggiungessero le abitazioni, e hanno successivamente provveduto alla completa estinzione del fronte di fuoco. Non si registrano danni a persone.

